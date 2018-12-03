Слишком крепкий орешек: вклады мешают аннулировать лицензию «Траста»

Созданный на базе «Траста» банк непрофильных активов начнет работать как фонд прямых инвестиций не раньше конца 2019 года. Его первоочередная задача вернуть потраченные Центробанком деньги на санацию «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Но процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Сейчас на балансе банка числятся депозиты граждан на 38 млрд рублей. По мнению экспертов, для работы нового проекта по продаже «плохих» долгов и непрофильных активов крупных банковских групп нужны специальные условия. Успешные примеры оздоровления через такие фонды уже есть в Европе и США.

Фонд непрофильных активов, объединивший в том числе токсичные долги «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, продолжит работу как банк до конца 2019 года, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев. Процесс отказа от банковских функций замедляют вкладчики банка «Траст», чьи депозиты по-прежнему числятся на его балансе.

— В банке «Траст» исторически были вклады, и они еще есть, и их срок должен истечь. Средний срок этих вкладов — лето следующего года. И пока банковская лицензия фонду нужна. Но новых депозитов он не принимает и не пролонгирует имеющиеся, — рассказал «Известиям» Василий Поздышев.

Дело в том, что привлечение депозитов физлиц — банковская функция, и эта работа лицензируется. Поэтому, пока у «Траста» есть частные клиенты, ему нужна лицензия. В депозитном портфеле «Траста» на 1 ноября 2018 года — 38,3 млрд рублей, сообщили «Известиям» в банке. Основной объем срочных вкладов физических лиц действует до середины II квартала 2019 года, подтвердил представитель кредитной организации. Принудительно закрыть вкладчикам их счета нельзя, а делать им выгодные предложения в других банках экономически бессмысленно.

«Траст» объединил «токсичные» и непрофильные активы «ФК Открытие», Бинбанка, Рост-банка и Промсвязьбанка. Формирование фонда планируется завершить в I квартале 2019 года — тогда к нему присоединится Автовазбанк. В числе непрофильных активов есть и качественные, например, осенью 2017 года бывшие акционеры Бинбанка передали на баланс Рост-банка акции «Русснефти» и строительных компаний А101 и «Интеко». К «токсичным» активам относятся долги, зачастую бывших собственников кредитных организаций. Так, банк «Открытие» передал в фонд кредиты «Открытие Холдинга» (бывший основной владелец банка), авиакомпании «ЮТэйр» и девелопера СУ-155.

«Траст» должен будет работать как фонд прямых инвестиций: управлять активами, продавать их, взыскивать долги. Пока же он действует как банк и должен выполнять жесткие требования к капиталу и резервам. Но чтобы аннулировать его лицензию, потребуются изменения в законодательство: ЦБ должен остаться кредитором фонда, потеря лицензии не должна стать основанием для ликвидации юрлица, кроме того, нужно сохранить финансирование со стороны Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В связи с этим придется изменить законы «О банкротстве», «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке».

Как пояснил Василий Поздышев, эти изменения планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, аннулировать банковскую лицензию фонда получится к концу 2019 года.

Работа нового фонда рассчитана на 3–5 лет. За это время он должен вернуть 40–60% стоимости находящихся в нем активов. Полученные средства пойдут на покрытие долгов банков перед регулятором. Понятно, что такая структура может функционировать только в специально созданных для нее условиях, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. В этой ситуации лицензия ему просто не нужна, так как формат его деятельности в любом случае будет определяться и регулироваться специальными решениями, не затрагивающими интересы других участников рынка, пояснил он.

Российская практика централизованной работы с проблемными долгами могла бы быть более успешной, если бы эти функции изначально возлагались не на банк, а на специализированный фонд прямых инвестиций, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. На данном этапе уже известно, что в работе банка непрофильных активов будет участвовать РФПИ и Агентство страхования вкладов.

При этом Россия отнюдь не первая, кто столкнулся с подобными проблемами и необходимостью создания специального фонда для «токсичных» активов, напомнил Алексей Коренев. Уже почти 30 лет такие структуры функционируют в Финляндии и Швеции, а в начале 1990-х они появились и в США.