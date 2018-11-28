Роналду первым в истории выиграл 100 матчей Лиги чемпионов

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду одержал 100-ю победу в турнире Лиги чемпионов. Новый рекорд спортсмен установил на мачте 5-го тура против «Валенсии», информирует «Спорт-Экспресс».

Как уточняет «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ювентуса». Роналду оформил результативную передачу во время матча и помог команде одержать минимальную победу. В итоге итальянский клуб смог набрать 12 очков и выйти в плей-офф соревнования.

По данным пресс-службы УЕФА, португальский спортсмен первым в истории добился такого результата.

Однако в этом году Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые за 10 лет не вошли в тройку претендентов на премию «Золотой мяч», вручаемую изданием France Football.