Глава МВД Чили упал и сломал руку в президентском дворце

Министр внутренних дел Чили Андрес Чадвик оступился на лестнице и упал во время визита в президентский дворец в Сантьяго, в результате чего получил серьезные травмы.

Инцидент произошел в понедельник, 26 ноября. В больнице у главы ведомства диагностировали перелом правой руки и трещину в левой, наложив на обе фиксирующие повязки, а также растяжение связок голеностопа и многочисленные ушибы. В настоящее время решается вопрос о необходимости операции, сообщает Radio Agricultura.

19 ноября сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пришла на работу с гипсом на ноге. Председатель верхней палаты российского парламента получила спортивную травму.