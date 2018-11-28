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Сергей Брилев подтвердил наличие у него гражданства Великобритании

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Замдиректора телеканала «Россия-1» по специальным информационным проектам, телеведущий Сергей Брилев подтвердил информацию о наличии у него гражданства Великобритании. Об этом журналист написал 27 ноября на своей странице в Facebook.

По его словам, этот факт был известен всем его работодателям, в том числе и Федеральной миграционной службе. Он подчеркнул, что не является госслужащим или обладателем каких-либо государственных тайн, которые могли бы воспрепятствовать получению второго гражданства.

Брилев также отметил, что вся недвижимость в Лондоне была приобретена на законно заработанные деньги, происхождение которых известно всем налоговым и финансовым органам.

Как стало известно, у жены телеведущего нет Британского подданства.

В своем посте телеведущий добавил, что на днях в соавторстве с британским историком выпускает книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны, также заявил о наличии почетного диплома от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса.

Комментарий телеведущего связан с публикацией в интернете расследования о его гражданстве и собственности в Великобритании.

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