Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

Все участники, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции, прибыли на переговоры по Сирии в Астану. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

«Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура», — цитирует его ТАСС.

Главными темами встречи станут развитие ситуации в Идлибе и формирование конституционной комиссии Сирии.

Урегулирование вооруженного конфликта в Сирии обсуждается на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников, включая курдских представителей.

В марте 2017 года делегация России на межсирийских переговорах в Астане предложила проект создания комиссии, которая займется разработкой новой конституции Сирии.