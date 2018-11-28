Бельгийских врачей обвинили в ошибочной эвтаназии

Бельгийские врачи были обвинены в ошибочной эвтаназии. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила газета The Guardian.

Полицейские начали расследование в отношении троих психиатров, которые одобрили просьбу об эвтаназии от 38-летней пациентки, страдавшей от психического заболевания.

Семья покойной посчитала, что принятое решение было ошибкой.

В Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, которые подтверждают невыносимость страдания.

30 октября стало известно, что немецкого медбрата Нильса Хёгеля обвиняют в убийстве более 100 пациентов. По версии следствия, мужчина давал своим жертвам слишком большие дозы лекарств, для того чтобы вернуть их к жизни в самый последний момент.