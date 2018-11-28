Прямой эфир

Российские ученые создали уникальные установки для контроля безопасности АЭС

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установки, которые позволяют прогнозировать состояние ядерного топлива с точки зрения безопасности, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом рассказал руководитель проекта, профессор Евгений Кудрявцев.

Космическая тяга: сможет ли Россия создать ядерный двигатель для ракет
И станет ли такая разработка секретным козырем

Новый подход позволит контролировать состояние оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) при помощи ультразвуковой спектроскопии.

«Сканирование оболочек позволяет выявить участки коррозионных повреждений на внешней и внутренней поверхности, определить вид коррозии и ее параметры», — цитирует Кудрявцева «РИА Новости».

Методика позволит реже прибегать к дорогостоящим методам контроля.

29 октября сообщалось, что в 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Белоруссии посетил с главой «Росатома» строящуюся АЭС
Россия готова предложить Аргентине проект строительства АЭС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017