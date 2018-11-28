Российские ученые создали уникальные установки для контроля безопасности АЭС

Установки, которые позволяют прогнозировать состояние ядерного топлива с точки зрения безопасности, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом рассказал руководитель проекта, профессор Евгений Кудрявцев.

Новый подход позволит контролировать состояние оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) при помощи ультразвуковой спектроскопии.

«Сканирование оболочек позволяет выявить участки коррозионных повреждений на внешней и внутренней поверхности, определить вид коррозии и ее параметры», — цитирует Кудрявцева «РИА Новости».

Методика позволит реже прибегать к дорогостоящим методам контроля.

29 октября сообщалось, что в 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением.