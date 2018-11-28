Украинский генерал рассказал об отношении Киева к морякам в Керченском проливе

Украинских моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе, подставили власти в Киеве, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

По его словам, вариантов два: либо Киев не знал, какие будут последствия, если украинские военные корабли войдут в российские территориальные воды, либо знал, и маршрут был построен намеренно.

«Входя в зону, которую Россия контролирует, других вариантов и быть не могло, кроме как Россия применит силу. С точки зрения юридических норм и международного права мы правы, но мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков», — сказал генерал порталу Politeka.

По его словам, если Киев сознательно выбрал подобный маршрут, то это — «большое преступление».

25 ноября три военных корабля Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вошли в территориальные воды России, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и продолжали движение, чем вынудили российских военных применить силу.

Задержали корабли в 20 км от российского побережья и в 50 км от места обычного прохода судов по Керченскому проливу, отмечает «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. 27 ноября суд в Крыму арестовал 12 из 24 задержанных украинских моряков.

МИД РФ отметил, что действия военных кораблей Украины являются провокацией, и Россия адекватно ответила на вторжение в свои воды.

После инцидента президент Петр Порошенко внес в раду законопроект о введении военного положения. Документ был принят с доработками. Военное положение вводится в нескольких регионах страны с 28 ноября сроком на 30 дней.