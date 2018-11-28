Прямой эфир
Сюжет:

Украинский генерал рассказал об отношении Киева к морякам в Керченском проливе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинских моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе, подставили власти в Киеве, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине
Незалежная ведет переговоры с американской стороной, однако Вашингтон не спешит давать официальных обещаний

По его словам, вариантов два: либо Киев не знал, какие будут последствия, если украинские военные корабли войдут в российские территориальные воды, либо знал, и маршрут был построен намеренно.

«Входя в зону, которую Россия контролирует, других вариантов и быть не могло, кроме как Россия применит силу. С точки зрения юридических норм и международного права мы правы, но мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков», — сказал генерал порталу Politeka.

По его словам, если Киев сознательно выбрал подобный маршрут, то это — «большое преступление».

25 ноября три военных корабля Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» вошли в территориальные воды России, проигнорировав требования пограничников ФСБ остановиться. Корабли совершали опасные маневры и продолжали движение, чем вынудили российских военных применить силу.

Задержали корабли в 20 км от российского побережья и в 50 км от места обычного прохода судов по Керченскому проливу, отмечает «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. 27 ноября суд в Крыму арестовал 12 из 24 задержанных украинских моряков.

МИД РФ отметил, что действия военных кораблей Украины являются провокацией, и Россия адекватно ответила на вторжение в свои воды.

После инцидента президент Петр Порошенко внес в раду законопроект о введении военного положения. Документ был принят с доработками. Военное положение вводится в нескольких регионах страны с 28 ноября сроком на 30 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков обвинил Порошенко в нагнетании обстановки после собственной провокации
Без посредников: Москва и Киев сами решат вопрос с Керченским проливом
При этом глава МИД РФ призвал Запад сдержать Украину от новых провокаций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017