Песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсу
В соцсетях появилось видео с песчаной бурей, которая накрыла китайскую провинцию Ганьсу 25 ноября.
Как сообщило издание China Spotlight, из-за бури видимость в некоторых районах снизилась до минимальных значений.
На кадрах видно, как люди бегут в поисках укрытия, а огромные облака песка и пыли окутывают один район за другим.
Сообщения о разрушениях и жертвах стихии пока не поступали.
10 ноября сообщалось, что огромная пыльная буря накрыла город в Австралии. Разгул стихии удалось запечатлеть одному из местных жителей. По его словам, когда буря утихла, всё вокруг было покрыто пылью.