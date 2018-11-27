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Песчаная буря обрушилась на китайскую провинцию Ганьсу

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Фото: youtube.com/ China Spotlight
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В соцсетях появилось видео с песчаной бурей, которая накрыла китайскую провинцию Ганьсу 25 ноября.

Как сообщило издание China Spotlight, из-за бури видимость в некоторых районах снизилась до минимальных значений.

На кадрах видно, как люди бегут в поисках укрытия, а огромные облака песка и пыли окутывают один район за другим.

Сообщения о разрушениях и жертвах стихии пока не поступали.

10 ноября сообщалось, что огромная пыльная буря накрыла город в Австралии. Разгул стихии удалось запечатлеть одному из местных жителей. По его словам, когда буря утихла, всё вокруг было покрыто пылью.

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