Нападение акулы на подводного охотника попало на видео

У берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника. Пострадавший от морской хищницы опубликовал видеозапись на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как двухметровая рыба подплыла к 29-летнему мужчине и схватила его за голову. Отбиться от хищницы охотнику помогли друзья — они подняли его на борт лодки.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Одессе акула разбила аквариум в отеле и выбралась на свободу. Спасателям пришлось переместить хищницу в ванну одного из номеров.