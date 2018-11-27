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Нападение акулы на подводного охотника попало на видео

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Фото: youtube.com/Will Krause
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У берегов Багамских островов акула напала на подводного охотника. Пострадавший от морской хищницы опубликовал видеозапись на своем YouTube-канале. 

На кадрах видно, как двухметровая рыба подплыла к 29-летнему мужчине и схватила его за голову. Отбиться от хищницы охотнику помогли друзья — они подняли его на борт лодки. 

Ранее в ноябре сообщалось, что в Одессе акула разбила аквариум в отеле и выбралась на свободу. Спасателям пришлось переместить хищницу в ванну одного из номеров. 

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