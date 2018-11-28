Россиян будут идентифицировать по рефлексам. Об этом на круглом столе в «Известиях» рассказал завкафедрой защиты информации московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Конявский.

«Физтех сейчас занимается разработкой биометрии на основе рефлексов. Если посветить в глаза фонариком, зрачок начнет сужаться. Скорость сужения и расширения зрачка у людей разная. Когда вы читаете текст, ваши глаза движутся совершенно индивидуально», — пояснил представитель МФТИ.

По его словам, подобная идентификация обладает высокой степенью защиты, а использовать ее можно будет уже в ближайшие годы.

«Техника практически готова, осталось научить ее, создать нейронные сети. Это дело не очень далекого будущего. У Физтеха есть необходимая компетенция», — подытожил Конявский.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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