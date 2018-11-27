НАТО призвало РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства. Об этом говорится в заявлении Совета НАТО, распространенном во вторник, 27 ноября.

«Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства», — цитирует заявление альянса «Интерфакс».

Кроме того, Совет НАТО требует без промедления освободить украинских моряков и корабли, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту корабли задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.