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Раненых украинских моряков арестовали на два месяца

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Керченский городской суд на два месяца арестовал трех раненых моряков, которые находятся в больнице. Ранее аналогичные решения были вынесены Киевским районным судом Симферополя в отношении еще 12 граждан Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.

«Удовлетворено ходатайство замначальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины», — говорится в сообщении городского суда, которое цитирует ТАСС.

Все арестованные обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК PФ «Незаконное пересечении границы, совершеннoе группой лиц пo предварительному сговору или организованной группой либo с применением насилия или с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

По данным «Пятого канала», заседание проходило в больнице в Керчи, куда были доставлены раненые. Медсестра рассказала журналистам, что у моряков легкие травмы и чувствуют они себя хорошо.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

В настоящее время суда и украинские военные задержаны и доставлены в Симферополь, пострадавшим оказана медицинская помощь. Позднее ФСБ опубликовала хронологию событий в Керченском проливе и видео допроса задержанных, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ).

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.

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