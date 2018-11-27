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Британского журналиста нашли мертвым в собственной квартире в Ливане

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Фото: instagram.com
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Тело радиоведущего станции Radio One Гэвина Форда нашли в его собственном доме в городе Бейт Мэри недалеко от Бейрута. Об этом сообщил местный телеканал OTV во вторник, 27 ноября.

Сообщается, что Форда задушили, затем ударили тяжелым предметом по голове. От полученных травм он скончался.

Причины убийства не известны. Полиция задержала сотрудника службы доставки. В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поиском свидетелей среди соседей убитого.

20 ноября в российском МИДе сообщили об освобождении журналистов телеканала Russia Today (RT) в Нигерии. Миграционные службы изъяли у работников телеканала заграничные паспорта во время съемок репортажа об экологии.

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