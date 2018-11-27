Британский подросток жестоко расправился над школьницей из Литвы

Подросток из Великобритании жестоко расправился над 14-летней школьницей из Литвы, пишет британская газета Daily Mail.

Тело убитой Виктории Соколовой обнаружили в апреле 2018 года в парке города Вулверхэмптон — всего в нескольких шагах от того места, где жила ее семья. По подозрению в расправе были задержаны подростки 16 и 17 лет. Вскоре младшего из них арестовали и предъявили сразу несколько обвинений.

По информации издания, следователи ужаснулись, когда узнали подробности смерти девочки. По предварительным данным, сперва подросток ударил ее тупым предметом по голове. Травма оказалась смертельной. Также не теле погибшей были обнаружены следы насильственных действий.

На суде, который состоялся 26 ноября, юноша отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что российская модель Кира Фокс обвинила мужа в жестоком избиении. Девушка также утверждает, что ее муж зависим от алкоголя и изнасиловал ее.