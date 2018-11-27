Прямой эфир

Британский подросток жестоко расправился над школьницей из Литвы

0
Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток из Великобритании жестоко расправился над 14-летней школьницей из Литвы, пишет британская газета Daily Mail.

Нелегкая доля: в каких странах лучше не рождаться девочкой
В десятках государств по всему миру женщины продолжают подвергаться дискриминации, унижениям и насилию

Тело убитой Виктории Соколовой обнаружили в апреле 2018 года в парке города Вулверхэмптон — всего в нескольких шагах от того места, где жила ее семья. По подозрению в расправе были задержаны подростки 16 и 17 лет. Вскоре младшего из них арестовали и предъявили сразу несколько обвинений.  

По информации издания, следователи ужаснулись, когда узнали подробности смерти девочки. По предварительным данным, сперва подросток ударил ее тупым предметом по голове. Травма оказалась смертельной. Также не теле погибшей были обнаружены следы насильственных действий. 

На суде, который состоялся 26 ноября, юноша отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что российская модель Кира Фокс обвинила мужа в жестоком избиении. Девушка также утверждает, что ее муж зависим от алкоголя и изнасиловал ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина убит в ходе конфликта в Реутове
Пожилой рецидивист предстанет перед судом за изнасилование и убийство

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017