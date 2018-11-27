Жителей Нового Уренгоя оставили на зиму без урн

Крупнейшая в Новом Уренгое управляющая компания «Уренгойжилсервис» на зиму убрала в городе все урны. Теперь около домов мусор лежит в снегу.

Как прокомментировал ИА «Ура.ру» ситуацию заместитель директора управляющей компании Владимир Краснокутский, зимой в урнах скапливается снег, который примерзает, и после этого их невозможно очистить. Также он пояснил, что ни один документ не запрещает убирать урны временно.

По словам Краснокутского, вопрос можно решить обращением самих жителей в компанию. После того как будет подано заявление, можно рассмотреть варианты решения проблемы. Например, использовать урны с крышками для защиты от снега.

Также замдиректора предложил жителям использовать контейнеры, которые стоят возле домов.