Начата проверка после ДТП с маршруткой в Иркутске

В Иркутске проводится доследственная проверка по факту аварии с участием «Газели» и Honda на пересечении улиц Тимирязева и Седова. По предварительным данным, пострадали трое пассажиров маршрутки и один человек из иномарки.

Водитель «Газели» оказался злостным неплательщиком штрафов, а управлявший Honda лишился водительских прав в августе 2018 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутской области два человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля 25 ноября. Авария произошла в Зиминском районе на федеральной трассе «Сибирь». По предварительным оценкам, водитель автомобиля Lexus-LX570 не справился с управлением и столкнулся по касательной с движущимся навстречу междугородним автобусом Mercedes.