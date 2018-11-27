В «новой Москве» появится центр четырех религий

В 2019 году московские власти получат земли на территории «новой Москвы» для строительства межконфессионального религиозного центра. В настоящее время они находятся в федеральной собственности. Об этом «Известиям» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Комплекс предполагает выделение в Коммунарке участков под строительство зданий для представителей четырех конфессий: православия, ислама, иудаизма и буддизма. По мнению экспертов, подобное соседство религий позволит гражданам ознакомиться с традициями другой веры.

Размещение центра в «новой Москве» обусловлено ростом потребности региона в религиозных учреждениях.

По подсчетам специалистов рынка недвижимости, на строительство объекта может понадобиться 700–900 млн рублей.

Подробнее — в свежем выпуске «Известий»:

«Москва обетованная: Собянин подтвердил создание межрелигиозного центра».