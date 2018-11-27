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Одностороннее движение введут на семи улицах Тюмени

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На семи улицах Тюмени с 21 декабря начнет действовать одностороннее автомобильное движение. Это связано с повышением уровня безопасности и организацией мест для парковки. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

Участками с односторонним движением станут отрезки на улице Хохрякова от улицы Семакова до Дзержинского, на улице Кирова от Ленина до Герцена, на улице Красина от улицы Ленина до улицы Республики, на улице Семакова от Герцена до Урицкого, на улице Перекопской от Республики до улицы Ленина, а также на улице Герцена от Семакова до Челюскинцев. Об этом пишет портал «Наш город».

В комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения пояснили, что данные меры направлены на повышение уровня безопасности, а также с целью введения большего количества места для парковки автомобилей.

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