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Делегация бундестага посетит Крым в 2019 году

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Группа депутатов парламента Германии приедет в Крым в следующем году. Об этом на встрече с сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой сообщил глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер.

«Андреас Маурер рассказал, что делегация бундестага планирует посетить Крым в будущем году», — цитирует телеканал RT сообщение пресс-службы Совета Федерации. 

Народные дипломаты из Германии совершили визит в Крым в мае этого года. Они встретились с администрацией Ялты, напоминает Крыминформ.

В середине ноября в регионе впервые побывали официальные представители Пакистана. 5 сентября Крым посетила делегация общественности из Соединенных Штатов в составе четырех человек. 17 августа на полуостров прибыла делегация из Норвегии с целью обсудить перспективы развития бизнеса в регионе.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Ряд стран Запада ввел в ответ ограничительные меры против Москвы.

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