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Пока российский суд избирал во вторник меру пресечения для 12 украинских военных моряков, нарушивших государственную границу России, в странах Евросоюза уже заговорили о возможных санкциях против Москвы. Такое развитие событий не исключила глава МИД Австрии Карин Кнайссль. А польский президент Анджей Дуда прямо заявил о готовности поддержать антироссийские меры.

Любые претензии должны быть обоснованными. Есть ли основания предъявлять их России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября? На мой взгляд, никаких. Задержание украинских кораблей произошло в территориальном море Российской Федерации. В соответствии с международным морским правом, на территориальное море распространяется суверенитет прибрежного государства. И оно обязано защитить этот суверенитет. 

В ст. 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года говорится, что прибрежное государство не только должно действовать по нормам международного права, но и по нормам своего законодательства. Россия, столкнувшись с нарушением границ украинскими военными кораблями, защищала свой суверенитет и действовала в полном соответствии со своими законами.

В них сказано, что Российская Федерация может установить места, где используется мирный проход, морские коридоры или схемы разделения движения. Такие коридоры есть, они опубликованы в Извещениях мореплавателям. И не надо валять дурака и говорить о том, что про эти морские коридоры Киев не знал. Он должен был знать как участник Конвенции 1982 года. И то, что три военных корабля Украины нарушили нормы Конвенции ООН, просто возмутительно.

Столкнувшись с провокацией, российские пограничники сделали то, что по всем законам должны были сделать: «успокоили» эти корабли, привели в порт и поставили на прикол.

Беда в том, что провокация украинских властей имеет далеко идущие последствия. Если Киев не понесет ответственности за свою авантюру, то с него могут взять пример государства в других регионах и тоже попытаться испытать на прочность морские границы стран, с которыми у них напряженные отношения.

В мире достаточно государств, которые отказываются признавать границы со своими соседями. Международное право и устав ООН в таких случаях призывают к мирным переговорам и перечисляют восемь их способов. Но если какая-то страна начинает применять вооруженные силы, то международное право позволяет ответные действия. И такие ситуации были. Достаточно вспомнить историю англо-аргентинского конфликта 1982 года вокруг Фолклендских островов. Англия очень легко решила вопрос, когда ее суверенитет над этими территориями попытались оспорить силой. Были инциденты между различными государствами из-за островов в Южно-китайском море. Они заканчивались переговорами.

Могут ли западные государства ввести санкции против России? К сожалению, несмотря на отсутствие оснований, это вполне возможно — по политическим соображениям. На нас же наложили ограничения по «делу Скрипалей», хотя, казалось бы, где доказательства? Если и в этой ситуации государства Евросоюза не признают за Москвой ее правоту, некоторые политики в других странах могут воспринять это как сигнал: ты можешь рисковать жизнью своих моряков, поставить под угрозу безопасность морского судоходства, спровоцировать масштабный военный конфликт — всё равно ответственность возложат не на тебя. И с учетом таких далеко идущих последствий случившееся 25 ноября — настоящее международное преступление со стороны Украины.

Автор — главный научный сотрудник Института государства и права, член Постоянной палаты международного правосудия ООН, арбитр постоянной палаты Третейского суда в Гааге от РФ

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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