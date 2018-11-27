Прямой эфир

Забор скотомогильника с сибирской язвой украли в Нижегородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижегородской области разыскивают воров, которые могут быть заражены опасным вирусом — сибирской язвой, пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, преступники украли 36 м металлического забора возле села Нелюбово Большемурашкинского района. Ограждение было установлено вокруг скотомогильника с сибирской язвой. Захоронение появилось на этом месте более 50 лет назад, но забор установили только в 2017 году, отмечает ИА «НьюсНН».

Сибирская язва опасна тем, что ее возбудитель может десятилетиями находиться в почве. Заражение происходит через мясо и шкуры больных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор предупредил о сибирской язве на Украине
Биофабрику под Орлом закрыли из-за угрозы сибирской язвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017