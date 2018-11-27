Забор скотомогильника с сибирской язвой украли в Нижегородской области

В Нижегородской области разыскивают воров, которые могут быть заражены опасным вирусом — сибирской язвой, пишет Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, преступники украли 36 м металлического забора возле села Нелюбово Большемурашкинского района. Ограждение было установлено вокруг скотомогильника с сибирской язвой. Захоронение появилось на этом месте более 50 лет назад, но забор установили только в 2017 году, отмечает ИА «НьюсНН».

Сибирская язва опасна тем, что ее возбудитель может десятилетиями находиться в почве. Заражение происходит через мясо и шкуры больных животных.