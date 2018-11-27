ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы

ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» во вторник, 27 ноября.

Сообщается, что в найденном на катере «Никополь» документе описан приказ военным ВМФ Украины скрытно перейти из Одессы в Бердянск, а также обеспечить особую незаметность у Керчь-Еникальского канала.

«Найден рукописный конспект установленных Российской Федерацией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, из чего следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения», — заявили агентству «Интерфакс» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в стране. Поводом для данного шага стал инцидент, который произошел с судами ВМС Украины в Черном море.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. На нем российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.