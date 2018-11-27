Цукерберг пропустил заседание комитета по фейковым новостям в парламенте Британии

Основатель Facebook Марк Цукерберг проигнорировал первое заседание международного комитета по вопросам фейковых новостей и утечке персональных данных из социальных сетей, прошедшее во вторник, 27 ноября, в парламенте Великобритании. Бизнесмена официально пригласили на встречу в октябре.

Инициаторами создания «гранд-комитета» стали глава комитета по доступу к информации, приватности и этике Боб Циммер и глава комитета по цифровым технологиям и СМИ Дэмиан Коллинз, передает «РИА Новости».

Своим отказом посетить заседание основатель Facebook разочаровал многочисленных присутствующих. Соцсеть на встрече представлял вице-президент по стратегии Ричард Аллан. Также в ней приняли участие представители Бельгии, Ирландии и Франции, пишет сайт kp.ru.

Парламент Великобритании 25 ноября использовал свои полномочия и получил доступ к внутренним документам Facebook, в которых может быть переписка топ-менеджмента компании с Марком Цукербергом.

Передать документы парламент вынудил основателя американской компании Software Six4Three в ходе его поездки в Лондон. В противном случае ему грозили штрафы и заключение в тюрьме.

По словам председателя комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту парламента Великобритании Дамиана Коллинза, в полученных документах может содержаться информация, представляющая общественный интерес. Предположительно, там могут содержаться данные о решениях руководства Facebook, которые могли привести к тому, что личные данные пользователей оказались у британской Cambridge Analytica.