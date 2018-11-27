Медведев невысоко оценил шансы Порошенко победить на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпит поражение на грядущих выборах главы государства. Такую точку зрения высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Порошенко при нынешнем раскладе проиграет выборы и, вероятно, даже не сможет выйти во второй тур, передает «РИА Новости».

По мнению российского премьера, этим и обусловлена провокация в Керченском проливе. Медведев указал, что данный инцидент позволил добиться «определенных политически выгодных для действующего президента решений».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе. Верховная рада поддержала инициативу украинского лидера.

Военное положение будет действовать 30 дней начиная с 28 ноября. Режим затронет области, которые находятся вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.