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Арестован второй моряк с нарушивших границу России украинских кораблей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Киевский районный суд Симферополя 27 ноября избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца украинскому моряку Юрию Будзыло, задержанному за незаконное вторжение в территориальные воды РФ.

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Как передает «РИА Новости», Будзыло пробудет под стражей до 25 января. Подозреваемый подчеркнул, что у него нет претензий к содержанию под стражей в Керчи.

Ранее 27 января суд арестовал еще одного моряка с задержанных украинских судов — Владимира Варимеза. Во вторник суд должен определить меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинцев.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение конвенции ООН пересекли границу РФ и вошли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

Для задержания кораблей в Керченском проливе российской стороне пришлось применить оружие. В результате пострадали три украинских моряка, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице Керчи. Остальных доставили в Симферополь для избрания меры пресечения.

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