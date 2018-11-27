Арестован второй моряк с нарушивших границу России украинских кораблей

Киевский районный суд Симферополя 27 ноября избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца украинскому моряку Юрию Будзыло, задержанному за незаконное вторжение в территориальные воды РФ.

Как передает «РИА Новости», Будзыло пробудет под стражей до 25 января. Подозреваемый подчеркнул, что у него нет претензий к содержанию под стражей в Керчи.

Ранее 27 января суд арестовал еще одного моряка с задержанных украинских судов — Владимира Варимеза. Во вторник суд должен определить меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинцев.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение конвенции ООН пересекли границу РФ и вошли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

Для задержания кораблей в Керченском проливе российской стороне пришлось применить оружие. В результате пострадали три украинских моряка, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице Керчи. Остальных доставили в Симферополь для избрания меры пресечения.