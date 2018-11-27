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Пассажир московского метро погиб после падения на рельсы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На станции «Юго-Западная» московского метро погиб упавший на рельсы пассажир. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

Тело пострадавшего извлекают, передает «РИА Новости». Обстоятельства случившегося выясняются.

Twitter метрополитена уточняет, что на южном участке Сокольнической линии поезда следуют с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром. Подробности не называются. Позже пресс-служба сообщила, что станции «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» закрыты на вход из-за этого происшествия. 

15 ноября на этой же ветке метро возник перебой в движении из-за упавшего на рельсы пассажира. Инцидент произошел на станции «Чистые пруды». Пострадавший, 30-летний мужчина, получил ушибы и растяжения, но выжил. Он рассказал полицейским, что ехал домой после ночной смены и у него сильно закружилась голова. Он стоял близко к краю платформы и оступился. Мужчина успел спрятаться в спасательном желобе.

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