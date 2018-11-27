Мариупольских школьников заставили рыть окопы

Пользователи интернета с возмущением отреагировали на сюжет украинского телеканала TV7, в котором говорится о привлечении школьников Мариуполя к рытью окопов и траншей для укрепления линии обороны.

Репортаж был опубликован в социальной сети Facebook. В ролике указано, что своеобразная «уборка территории» была организована благотворительным фондом «Республика Пилигрим», основателем которого является капеллан ВСУ Геннадий Махненко.

Пользователи соцсети в комментариях под роликом начали обвинять организаторов в эксплуатации детского труда и стремлении «держать людей в страхе».

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН вторглись в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Его решение поддержала Верховная рада.