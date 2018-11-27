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Haval пообещал две новинки российского производства

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Фото: Haval
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Китайская Great Wall построила автозавод в Тульской области

В следующем году модельный ряд китайской компании Haval для российского рынка пополнится двумя новыми моделями. Эту информацию «Российской газете» подтвердили в пресс-службе китайского производителя. Речь идет о кроссовере F7, премьера которого состоялась в августе этого года на Московском международном автомобильном салоне (ММАС’2018), а также еще одной модели — купеобразном паркетнике на базе концепта HB-03.


Как ранее заявляли представители фирмы, выпуск Haval F7 наладят на конвейере автозавода компании в Тульской области, а старт продаж кроссовера намечен на весну 2019 года. Кроссовер Haval F7 можно будет выбрать как с передним, так и полным приводом. Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4620×1844×1683 мм соответственно. Колёсная база −2725 мм.

На выбор покупателям предложат версии с 1,5-литровым (150 л.с.) и 2-литровым (190 л.с.) турбированными двигателями, которые работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Что касается оснащения, то согласно данным производителя , кроссовер получит ряд технологий, среди которых голосовое управление, подключение к сети, подключение мобильных устройств и другие опции, отвечающие потребностям современных молодых людей. Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7 будут объявлены к началу продаж.

О второй модели Haval известно, что внешне она будет максимально приближена к концепту и, также собираться на российском заводе компании. Автомобиль получит фирменную шестиугольную решетку радиатора в сочетании с уникальной геометрией передних фар. Длина новинки составит 4620 мм, ширина и высота — 1844 и 1654 мм соответственно.

Ранее стало известно о самых популярных китайских кроссоверах на Российском рынке. По данным аналитиков «Автостат-инфо», лидером стал Lifan X60, а в топ-10 попал Haval H6. 

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