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Лавров посетил редакцию RT в Париже

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Фото: facebook.com/Мария Захарова
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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября посетил офис телеканала RT France в Париже, которому французские власти не выдают аккредитацию в Елисейский дворец. О визите министра к журналистам рассказала в своем аккаунте в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«В МИД Франции был прекрасный рабочий обед. А вот на кофе Сергей Лавров заехал в RT France. И после рассказа сотрудников о том, как корреспондентов не пускают в Елисейский дворец, ссылаясь на некую информационную безопасность, заключил: «Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции», — написала она.

В первой половине дня, 27 ноября, состоялись переговоры Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана. После беседы, глава французской дипломатии анонсировал свой визит в Россию в 2019 году, а также призвал Киев и Москву снять напряженность после инцидента в Черном море.

Российское агентство Sputnik и телеканал RT в настоящее время не имеют аккредитации в официальной резиденции президента Франции и других ведомствах. Проблемы СМИ начались еще в 2017 году, когда корреспондентам отказали в возможности вести работу в предвыборном штабе будущего главы государства Эммануэля Макрона.

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