Кортнев поздравил Бориса Гребенщикова с юбилеем

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поздравил лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова с 65-летием и отметил его огромное влияние на многие поколения творческих людей.

«Наверное, трудно найти человека, причастного к искусству, который бы не уважал Гребенщикова очень глубоко, искренне. Можно любить его музыку и тексты, можно не любить, но это человек, вызывающий, безусловное, уважение своей цельностью, последовательностью, тем, что уже в течение лет 50 этот человек ни на секунду не изменил своему стилю, какой-то основной идее, которую он несет сквозь свою жизнь», — заявил Кортнев в эфире НСН.

Исполнитель заметил, что Гребенщиков «бесконечно молод душой», и пожелал, чтобы его «бренное тело» соответствовало состоянию его возвышенного духа».

Рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отмечает 65-летие 27 ноября. С днем рождения музыканта поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Также 27 ноября в Большом зале Петербургской филармонии запланирована мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Гребенщикова «2-12-85-06», созданной композитором Алексеем Курбатовым. Большая часть фантазии прозвучит в исполнении оркестра.