Кремль закроют для посетителей из-за учений ФСО

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет тактико-специальные учения в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники. Мероприятие намечено на пятницу, 30 ноября.

«Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», — цитирует сообщение службы ТАСС.

Отмечается, что учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами, а Кремль будет закрыт для посещений.

Ранее в ноябре в небе над Кремлем уже замечали вертолеты, что напугало некоторых пользователей Сети. ФСО объяснила полет авиатехники плановыми учениями. «Ничего необычного», — заявили в Центре общественных связей ведомства.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посмеялся над оперативностью российских СМИ. Отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле построили вертолетную площадку, чтобы Владимир Путин смог оттуда летать, он ответил, что лидер страны использует вертолеты в Кремле с 2012 года.