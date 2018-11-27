Прямой эфир

Кремль закроют для посетителей из-за учений ФСО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба охраны (ФСО) проведет тактико-специальные учения в районе Кремля и на прилегающей территории с участием авиатехники. Мероприятие намечено на пятницу, 30 ноября.

«Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади», — цитирует сообщение службы ТАСС

Отмечается, что учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами, а Кремль будет закрыт для посещений. 

Ранее в ноябре в небе над Кремлем уже замечали вертолеты, что напугало некоторых пользователей Сети. ФСО объяснила полет авиатехники плановыми учениями. «Ничего необычного», — заявили в Центре общественных связей ведомства.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посмеялся над оперативностью российских СМИ. Отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле построили вертолетную площадку, чтобы Владимир Путин смог оттуда летать, он ответил, что лидер страны использует вертолеты в Кремле с 2012 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Альфе» допустили отработку двумя вертолетами эвакуации из Кремля
Видео полета двух вертолетов над Кремлем появились в Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017