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Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погоды

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В Челябинской области ожидаются обильные снегопады и гололедица. МЧС рекомендует автомобилистам и пешеходам соблюдать меры осторожности.

По данным синоптиков, 28 ноября в регионе ожидается обильный снегопад. При этом снег может налипать на провода, а на дорогах образуется гололедица. В связи со сложными погодными условиями автомобилистам рекомендовано по возможности отказаться от выезда за пределы населенных пунктов. Если же поездка обязательна, то необходимо иметь запас топлива, теплую одежду и заряженные средства связи. Об этом пишет 1obl.ru.

Пешеходов просят внимательно переходить дорогу, так как в условиях гололедицы тормозной путь автомобилей увеличивается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске за неделю из-за плохой уборки пешеходных зон от снега зафиксировано 128 случаев гололедных травм. Губернатор потребовал усилить работу по уборке тротуаров и провести антигололедную обработку.

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