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Бюджет проекта «Спорт — норма жизни» предложили увеличить на 50 млрд

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Финансирование государственного проекта «Спорт — норма жизни» в 2019 году могут увеличить на 50 млрд рублей — до 150 млрд. Об этом 27 ноября в Улан-Удэ заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«В проекте «Спорт — норма жизни», который ведет Минспорта России, происходят самые серьезные изменения. Почти к 100 млрд рублей, которые предусмотрены, в ходе корректировки бюджета ко второму чтению в Думе были добавлены 50 млрд рублей на программы «Футбол» и «Хоккей», — приводит слова федерального министра ТАСС.

Цель федерального проекта — довести к 2024 году до 55% долю граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди детей и молодежи этот показатель должен составлять не менее 82%.

22 ноября стало известно, что министерство здравоохранения России позитивно оценило инициативу возложить на крупные компании обязанность оплачивать занятия спортом своих сотрудников. При этом замминистра Олег Салагай отметил, что ведомству еще нужно проанализировать экономическую обоснованность такой меры.

Эта реакция Минздрава России стала ответом на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева, который 8 ноября предложил министру Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес.

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