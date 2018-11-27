«Анжи» подписал контракт с нападающим из ПСЖ

Махачкалинский «Анжи» подписал контракт с 17-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Кутателадзе начал футбольную карьеру в Грузии, но в раннем возрасте уехал в Европу. Начинающий спортсмен провел два года в школе пражской «Спарты» и шесть — в академии французского «Лилля».

В 2016 году грузинский нападающий перешел в систему ПСЖ и выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет и в чемпионате Франции для игроков не старше 17 лет.

В пресс-службе команды добавили, что Кутателадзе присоединился к «Анжи» на правах свободного агента.

«Мы рады приветствовать Николоза в Махачкале и желаем ему успешного начала взрослой карьеры в составе нашей команды», — говорится в сообщении.

«Анжи» после первого круга чемпионата России занимает 15-е место в турнирной таблице. Махачкалинский клуб одержал четыре победы при двух ничьих и девяти поражениях. В активе команды 14 очков.

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