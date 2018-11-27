Врачи назвали способ борьбы с зимней хандрой
Российские врачи рассказали, как бороться с так называемой зимней депрессией, когда настроение портится, а усталость и сонливость возрастают. Это обусловлено сокращением продолжительности светового дня.
Как предупреждают медики, особенно зимней хандре подвержены дети и пожилые люди.
Чтобы бороться с этим симптомами, специалисты советуют есть насыщенную белками и жирами пищу, заниматься спортом, ходить в сауну и иногда позволять себе сладкое. Алкоголем, напротив, злоупотреблять не стоит, поскольку он лишь усугубляет депрессивное состояние.
Ранее в ноябре миллионеры назвали способы, которые позволяют им эффективно бороться с ежедневным стрессом. Среди них — любовь к собственному делу и общение с близкими.