Врачи назвали способ борьбы с зимней хандрой

Российские врачи рассказали, как бороться с так называемой зимней депрессией, когда настроение портится, а усталость и сонливость возрастают. Это обусловлено сокращением продолжительности светового дня.

Как предупреждают медики, особенно зимней хандре подвержены дети и пожилые люди.

Чтобы бороться с этим симптомами, специалисты советуют есть насыщенную белками и жирами пищу, заниматься спортом, ходить в сауну и иногда позволять себе сладкое. Алкоголем, напротив, злоупотреблять не стоит, поскольку он лишь усугубляет депрессивное состояние.

Ранее в ноябре миллионеры назвали способы, которые позволяют им эффективно бороться с ежедневным стрессом. Среди них — любовь к собственному делу и общение с близкими.