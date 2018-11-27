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Врачи назвали способ борьбы с зимней хандрой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские врачи рассказали, как бороться с так называемой зимней депрессией, когда настроение портится, а усталость и сонливость возрастают. Это обусловлено сокращением продолжительности светового дня. 

Без удовольствия
Врачи назвали три признака депрессии — болезни, от которой страдает каждый пятый житель планеты

Как предупреждают медики, особенно зимней хандре подвержены дети и пожилые люди. 

Чтобы бороться с этим симптомами, специалисты советуют есть насыщенную белками и жирами пищу, заниматься спортом, ходить в сауну и иногда позволять себе сладкое. Алкоголем, напротив, злоупотреблять не стоит, поскольку он лишь усугубляет депрессивное состояние. 

Ранее в ноябре миллионеры назвали способы, которые позволяют им эффективно бороться с ежедневным стрессом. Среди них — любовь к собственному делу и общение с близкими

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