На стартовом столе космодрома Восточный найдены дефекты

Критические нарушения деформационного шва действительно имелись на стартовом комплексе космодрома Восточный, но их удалось устранить еще в октябре текущего года. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Силами подразделений «Роскосмоса» замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября. На данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным «Роскосмоса», с космодрома Восточный уже запланирован 27 декабря пуск ракеты «Союз-2.1а» со спутниками «Канопус-В».

Ранее 27 ноября сообщалось, что на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявили критические нарушения. Специалисты обнаружили протечки швов бетонирования через отверстия крепления опалубки, а также нарушения на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка.