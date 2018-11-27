Медведев оценил шансы Порошенко остаться президентом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 ноября заявил, что произошедшая в Керченском проливе провокация Военно-морских сил Украины используется сейчас в политических электоральных интересах действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Одновременно глава российского правительства отметил, что в настоящий момент президент Украины фактически не имеет шансов победить на выборах и оставить за собой пост.

«Порошенко имеет мало шансов победить на выборах президента Украины, даже во втором туре», — цитирует «РИА Новости» Дмитрия Медведева.

26 ноября Порошенко ввел военное положение на Украине с 28 ноября до утверждения указа Верховной радой. Документ среди прочего допускает приостановку статьи конституции республики о правах граждан избирать и быть избранными.

Подписанию этого указа предшествовала провокация 25 ноября, когда три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 26 ноября заявил, что провокация в Керченском проливе была намеренно организована президентом Украины Петром Порошенко, чтобы перенести выборы 2019 года.