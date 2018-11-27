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Названы самые популярные у бизнес-туристов отели России

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Фото: ТАСС/Зеликов Александр
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Представители французских компаний при деловых поездках в Россию чаще всего выбирают сети отелей Marriot, Hyatt и Sheraton. Немецкие компании отдают предпочтение Hyatt, Kempinski и Radisson. Об этом говорят данные исследования, проведенного агентством делового туризма «Аэроклуб».

В период с января по ноябрь 2018 года сотрудники немецких фирм забронировали в российских отелях около 40 тыс. ночей. Это сопоставимо с количеством брони у французских бизнес-путешественников, отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Французские компании выбирают пятизвездочные отели чаще немецких, отметили исследователи. Самой популярной гостиницей этой категории оказалась Marriott Grand Hotel (Москва) — именно на нее приходятся 29% всех ночей в «пяти звездах». Также популярностью пользовались Hyatt Regency (Екатеринбург), SK Royal Hotel (Тула), отель «Мираж» (Казань) и гостиничный комплекс ГРИНН в Орле.

Представители Германии бронировали пятизвездочные гостиницы только в 4% случаев. Самым популярным отелем этой категории среди них стали Гранд-отель «Астрахань», Kempinski Hotel Moika 22 в Санкт-Петербурге, отель ГРИНН в Орле, Hyatt Regency Ekaterinburg и «Marriott Москва Тверская».

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