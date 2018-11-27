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Водителя приговорили к пяти годам за ДТП с гибелью туристов в Кузбассе

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Фото: IZ.RU
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Водитель автобуса, по чьей вине в ДТП в Кемеровской области погибли шесть человек, приговорен к пяти годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Чебулинский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 23 февраля на 425 км дороги Р-255 «Сибирь». Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли шесть человек, еще пятеро получили тяжелые травмы. Туристы направлялись на горнолыжный курорт Шерегеш.

В ходе расследования установлено, что водитель превысил скорость, не учел дорожные условия и потерял контроль за движением автобуса. Это привело к заносу задней части транспортного средства и столкновению с грузовиком.

Уроженец Красноярского края, управлявший автобусом, будет отбывать срок в колонии-поселении. Ему также запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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