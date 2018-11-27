Предприятие в Татарстане оштрафовали за гибель урожая у садоводов

В Набережных Челнах предприятие должно выплатить штраф за гибель урожая на одном из участков в садовом товариществе. Компания допустила сброс дождевых стоков, содержащих производственную соль.

По данным республиканского министерства экологии, в пробе почвы с участка было обнаружено превышение допустимых концентраций сульфат-иона и хлорид-иона. В ходе проверки было установлено, что причиной изменения состава почвы стал сброс дождевых стоков с территории предприятия. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На предприятие был наложен штраф. Кроме того, компания должна устранить причины допущенного нарушения и провести рекультивацию загрязненного участка.