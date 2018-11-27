Устройство для видеосвязи с полицией установят в Пензе

Терминал для связи с правоохранительными органами планируют установить в Пензе. Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии обсудили вопросы подготовки Пензы к Новому году. По словам главы города Виктора Кувайцева, впервые будет установлен терминал связи с правоохранительными органами «Гражданин-полиция». Устройство позволит записывать видеообращения к полиции. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Терминал будет установлен возле торгового центра «Империя».

По данным мэрии, сейчас в городе завершают устройство наружного освещения и сетей связи.