«Спартак» запустит собственный мобильный оператор
Московский футбольный клуб «Спартак» планирует запустить собственный виртуальный мобильный оператор на базе сети «Вымпелком».
По данным газеты «Ведомости», новый оператор получит название «Спартак мобайл». Он начнет работать в тестовом режиме с 1 декабря.
Оператор будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки. Его официальный запуск запланирован на весну 2019 года.
Абонентов будут подключать через клубные магазины, брендированные стойки на стадионах во время матчей, а также через интернет. SIM-карты «Спартак мобайл» будут выполнены в традиционных красно-белых цветах.
Ранее в ноябре сообщалось, что на территории России запустили новую технологию eSIM для мобильных телефонов. Опция позволяет абонентам звонить со своего номера за рубеж без SIM-карты.