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«Спартак» запустит собственный мобильный оператор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский футбольный клуб «Спартак» планирует запустить собственный виртуальный мобильный оператор на базе сети «Вымпелком».

По данным газеты «Ведомости», новый оператор получит название «Спартак мобайл». Он начнет работать в тестовом режиме с 1 декабря.

Оператор будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки. Его официальный запуск запланирован на весну 2019 года.

Абонентов будут подключать через клубные магазины, брендированные стойки на стадионах во время матчей, а также через интернет. SIM-карты «Спартак мобайл» будут выполнены в традиционных красно-белых цветах.

Ранее в ноябре сообщалось, что на территории России запустили новую технологию eSIM для мобильных телефонов. Опция позволяет абонентам звонить со своего номера за рубеж без SIM-карты.

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