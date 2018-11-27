Новгородская область получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Новгородской области в 2019 году будет направлено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета без учета средств на ремонт дорог и реализацию национальных проектов.

Как сообщает пресс-центр правительства Новгородской области, в 2019 году общая сумма безвозмездных поступлений ожидается в размере 9 млрд рублей.

Поступления в 2018 году составили 5,1 млрд рублей. Из них 1,43 млрд рублей были направлены на реконструкцию опорной сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом пишет Новгород.ру.

По данным Минфина РФ, дотации получают 72 субъекта страны из 85. В 2019 году федеральная поддержка будет увеличена для 49 субъектов, в том числе для Новгородской области.