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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Брянске

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В Брянске произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. Погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария произошла около полуночи в понедельник, 26 ноября, возле одного из домов по улице Дуки. Автомобиль Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra под управлением 30-летнего мужчины. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погиб водитель Hyundai. Его 48-летняя и 49-летний пассажиры получили различные телесные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По результатам медицинского освидетельствования в момент аварии водитель Mercedes был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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