В Москве частично перекрыли МКАД из-за крупной аварии

В Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 27 ноября, «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб столицы.

Авария произошла в районе 103-го км МКАД. В результате были перекрыты три полосы автотрассы. Информации о пострадавших пока нет.

20 ноября в Москве сгорел автобус, следовавший из Владимирской области. Инцидент произошел на Боровском шоссе.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что автобус был частным и в момент возгорания не перевозил пассажиров.