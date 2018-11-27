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В Москве частично перекрыли МКАД из-за крупной аварии

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП Москва
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В Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом во вторник, 27 ноября, «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб столицы.

Авария произошла в районе 103-го км МКАД. В результате были перекрыты три полосы автотрассы. Информации о пострадавших пока нет.

20 ноября в Москве сгорел автобус, следовавший из Владимирской области. Инцидент произошел на Боровском шоссе.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что автобус был частным и в момент возгорания не перевозил пассажиров.

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