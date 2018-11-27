Олимпийская чемпионка рассказала о тяжелых тренировках у Тутберидзе

Обладательница золотой медали Олимпиады 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что те нагрузки, которые своим подопечным дает тренер Этери Тутберидзе, было бы тяжело выдержать фигуристке Евгении Медведевой.

«Такие нагрузки можно выдерживать в 14–15 лет, ну в 16 максимум. Та же Алина Загитова теперь тоже тренируется меньше. Тутберидзе всё прекрасно понимает. И я думаю, если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене», — передает «Газета.ру» слова Бестемьяновой.

При этом олимпийская чемпионка считает, что перед стартом сезона Тутберидзе не устраивал тренировочный ритм Загитовой.

«И Алина смогла сохранить свое здоровье. Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой», — добавила она.

В мае текущего года стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством специалиста Брайана Орсера. Позже стало известно, что причиной стал конфликт между Тутберидзе и Медведевой перед Играми в Пхёнчхане.

26 ноября Евгения Медведева рассказала о причинах, побудивших ее расстаться с бывшим тренером. По ее словам, сейчас она может больше проявлять себя в творческом плане, а работа с канадским тренером дает возможность совмещать опыт двух школ фигурного катания.

Олимпийская чемпионка и новая подопечная Тутберидзе Алина Загитова 17 ноября победила на этапе Гран-при в Москве. В произвольной программе девушка показала результат 142,17 балла. Ее суммарный результат по всем выступлениям составил 222,95 балла. На следующий день спортсменка рассказала, что была вынуждена выступать с болью в суставах.