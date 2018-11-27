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Непристегнутый к дельтаплану пассажир едва не погиб во время полета

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Фото: РЕН ТВ
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Пассажир дельтаплана чудом избежал смерти во время своего первого полета, когда инструктор забыл его пристегнуть к летательному аппарату. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает издание Evening Standard.

Инцидент произошел в Швейцарии. Американец Крис Гурски в первый день своего отпуска обратился к местному пилоту дельтаплана. Они поднялись в воздух, прыгнув со скалы высотой 1,2 км. После этого Гурски понял, что он не пристегнут.

 

Американец был вынужден держаться руками за руль летательного аппарата и спину инструктора более двух минут. Прямо перед приземлением он сорвался. При падении турист повредил запястье и мышцы левой руки.

«Я не насладился своим первым полетом», — сказал Гурски и добавил, что не возражает попробовать снова. По его словам, пилот сделал всё возможное для скорейшего приземления.

19 сентября в Забайкальском крае произошло ЧП с мотодельтапланом: он взлетел с аэродрома Каштак и потерпел крушение. В воздухе летательный аппарат загорелся и упал. На его борту находились два человека, они погибли.

В августе в поселке Березовом Прикубанского округа Краснодара упал дельтаплан, которым управлял 72-летний местный житель. В результате происшествия мужчина сломал бедро. По факту инцидента сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку, пишет «Газета.ру».

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