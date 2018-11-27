Песков ответил на предложение США о переговорах Путина и Порошенко

Ситуация после вторжения украинских военных судов на территорию РФ в Керченском проливе не нуждается в умиротворении, а урегулированию инцидента будет способствовать суд. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв госсекретаря США Майка Помпео к проведению переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

26 ноября глава американского внешнеполитического ведомства призвал глав государств начать прямые переговоры для «умиротворения ситуации» после инцидента в Керченском проливе.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в Керченском проливе действует специальный порядок прохода судов из Черного в Азовское море и установленный режим коммуникации, который украинские суда не выполнили. «Сегодня состоится суд, вот и все умиротворение», — цитирует «Федеральное агентство новостей» пресс-секретаря российского лидера.

Вместе с тем Песков отметил, что Путин выступит с заявлением об инциденте в Керченском проливе, когда придет время. Он также не исключил, что российский лидер затронет эту тему на саммите G20 в Аргентине.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что введение военного положения на Украине после задержания украинских судов несет потенциальную опасность и может привести к эскалации напряженности.

Вторжение украинских военных судов

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и начали двигаться к Керченскому проливу. При этом от украинской стороны не поступало никаких заявок о проходе судов через пролив, где действует разрешительный порядок на выход в Азовское море. Кроме того, в погранслужбе РФ сообщили, что корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

При задержании нарушителей российская сторона была вынуждена применить оружие. В результате пострадали три украинских моряка, им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.