Прямой эфир
Сюжет:

Песков ответил на предложение США о переговорах Путина и Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация после вторжения украинских военных судов на территорию РФ в Керченском проливе не нуждается в умиротворении, а урегулированию инцидента будет способствовать суд. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв госсекретаря США Майка Помпео к проведению переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко.

26 ноября глава американского внешнеполитического ведомства призвал глав государств начать прямые переговоры для «умиротворения ситуации» после инцидента в Керченском проливе.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в Керченском проливе действует специальный порядок прохода судов из Черного в Азовское море и установленный режим коммуникации, который украинские суда не выполнили. «Сегодня состоится суд, вот и все умиротворение», — цитирует «Федеральное агентство новостей» пресс-секретаря российского лидера.

Вместе с тем Песков отметил, что Путин выступит с заявлением об инциденте в Керченском проливе, когда придет время. Он также не исключил, что российский лидер затронет эту тему на саммите G20 в Аргентине.

Кроме того, официальный представитель Кремля отметил, что введение военного положения на Украине после задержания украинских судов несет потенциальную опасность и может привести к эскалации напряженности.

Вторжение украинских военных судов

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России и начали двигаться к Керченскому проливу. При этом от украинской стороны не поступало никаких заявок о проходе судов через пролив, где действует разрешительный порядок на выход в Азовское море. Кроме того, в погранслужбе РФ сообщили, что корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей.

При задержании нарушителей российская сторона была вынуждена применить оружие. В результате пострадали три украинских моряка, им оказали необходимую медицинскую помощь в больнице. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответ
Задержанных украинских моряков доставили в Симферополь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017