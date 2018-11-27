Продукция «Массандры» получила четыре награды винного конкурса в Израиле

Продукция винодельческого комбината «Массандра» завоевала награды одного из самых престижных конкурсов мира — Terravino, который проходит в Израиле.

«Херес Массандра» и «Мадера Массандра» получили золотые награды, «Кокур десертный Сурож» — серебряную. Кроме того, «Мадера Массандра» завоевала специальный приз «Лучшее вино в отдельной ценовой категории».

В жюри конкурса входят именитые дегустаторы, сомелье, владельцы винодельческих компаний, дистрибьюторы, журналисты и эксперты в области вина из разных стран.

«Мы получили очередное доказательство тому, что в мире виноделия нет ни границ, ни санкций. Есть общение, сотрудничество, обмен опытом. Эту связь миллионов людей, которые по всему миру создают вино от лозы до бокала, невозможно разорвать», — заявила генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.

Всего в конкурсе принимали участие винодельческие предприятия из 23 стран. Кроме «Массандры» награды получили российские предприятия «Шато Тамань» и Alma Valley.

В ноябре этого года «Массандра» завоевала шесть медалей самого престижного винного конкурса Азии, который состоялся в Гонконге. Всего в этом году объединение получило 15 наград различных международных конкурсов.